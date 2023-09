Dólar hoje: moeda abre a segunda-feira (18) cotada a R$ 4,86

O dólar americano começou esta segunda-feira (18) em baixa, cotado a R$ 4,86 para compra e venda. O resultado ainda é reflexo da repercussão dos dados da inflação dos Estados Unidos, que veio dentro do esperado pelos analistas de mercado.

Vale destacar que uma menor inflação esperada sinaliza para possíveis cortes na taxa de juros básica da economia norte-americana, o que diminuiu incentivos para investimentos financeiros no mercado de títulos daquele país. Com isso, pode haver mais investimentos nos títulos brasileiros e na sua bolsa de valores.

Já o euro seguiu a tendência de estabilidade e abriu o dia cotado a R$ 5,19. Na área do euro, também há sinalização do fim da alta de juros, o que favorece as economias de outros países.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61