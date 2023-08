Dólar hoje: moeda abre a sexta-feira (25) cotada a R$ 4,87

País – O dólar americano começou esta sexta-feira (25) cotado a R$ 4,87 para compra e venda. O preço da moeda estrangeira registrou baixa de 0,40% em relação à última cotação, mas permanece próximo a R$ 5,00. O patamar é o mesmo observado no início do mês de junho de 2023.

A redução registrada nesta sexta-feira se deve, principalmente, à aprovação do novo arcabouço fiscal pelo Congresso Nacional, nesta semana. A medida vai substituir o teto de gastos. As novas regras tornam a situação fiscal mais clara, o que pode influenciar positivamente as expectativas de mercado.

O euro também seguiu a tendência de queda, com redução de 0,80% em relação à última cotação. A moeda começa o dia cotada a R$ 5,27.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61