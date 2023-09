Dólar hoje: moeda abre a terça-feira (12) cotada a R$ 4,93

O dólar americano começou esta terça-feira (12) em baixa, cotado a R$ 4,93 para compra e venda. A queda foi de quase 1% e considerada uma das maiores registradas nos últimos dois meses, em meio a semanas de crescente desvalorização do real frente ao dólar.

Hoje, o resultado positivo é influenciado pelo mercado externo. A China divulgou dados de sua inflação, que vieram abaixo do esperado pelos analistas. O resultado reflete possíveis quedas das taxas de juros naquele país e influencia um clima de otimismo entre os investidores.

O ambiente positivo se reflete também no euro, que abriu em queda de 0,60%, cotado a R$ 5,30.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61