Dólar hoje: moeda abre a terça-feira (5) cotada a R$ 4,91

O dólar americano começou esta terça-feira (5) cotado a R$ 4,91 para compra e venda, com registro de queda em relação à última cotação. Apesar da baixa, o valor da moeda estrangeira se mantém próximo a R$ 5,00. O patamar é o mesmo observado no início do mês de junho deste ano.

Hoje, o otimismo é motivado pelos resultados do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que vieram acima do esperado. Apesar da boa notícia, alguns analistas esperam uma possível alta da taxa de juros com o maior crescimento da economia, o que pode desfavorecer as divisas internacionais no país.

O euro também registrou baixa em relação à última cotação. A moeda começou o dia cotada a R$ 5,31.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61