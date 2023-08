Dólar hoje: moeda abre esta segunda-feira cotada a R$ 4,89

O dólar americano começou esta segunda-feira (14) cotado a R$ 4,89 para compra e venda. O preço da moeda estrangeira registrou alta de 0,80% em relação à última cotação. Apesar da queda observada na semana anterior, o dólar iniciou o dia em patamar superior ao observado no mês de julho.

O cenário se dá com a divulgação dos dados de inflação no Brasil, mensurados pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O indicador subiu 0,12% entre junho e julho, segundo o IBGE.

No exterior, o índice de preços aos produtos dos Estados Unidos veio acima do esperado. O resultado contribui para a saída de dólares do Brasil. O mercado externo reflete dúvidas sobre como o Banco Central norte-americano agirá nos próximos meses.

Já o euro seguiu a tendência de alta e subiu 0,30% em relação à última cotação. A moeda começa o dia cotada a R$ 5,35.

Fonte: Brasil 61