Dólar hoje: moeda começa a sexta-feira (29) cotada a R$ 5,05

O dólar americano começou esta sexta-feira (29) estável e permanece cotado a R$ 5,05 para compra e venda. Este é o maior valor desde o início de junho de 2023. Já euro registrou alta e começou o dia cotado a R$ 5,33.

O mercado de câmbio permaneceu pouco otimista ao longo da semana, em um cenário de preocupação com a necessidade do cumprimento de metas fiscais no país.

A economia internacional influencia esse quadro de forma significativa, em vista da alta das taxas de juros futuras norte-americanas, o que resulta na saída de divisas internacionais do Brasil e alta do dólar.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61