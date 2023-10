Dólar hoje: moeda começa a terça-feira (3) cotada a R$ 5,06

O dólar americano começou esta terça-feira (03) em alta, cotado a R$ 5,06 para compra e venda. Este é o maior valor desde o final de maio de 2023. O euro seguiu a tendência de elevação e iniciou o dia cotado a R$ 5,31.

O real atingiu o maior valor em relação ao dólar em 4 meses e é influenciado pelo setor externo. O mercado espera por juros futuros mais altos nos Estados Unidos, apesar da inflação e da atividade econômica estarem moderadas no país norte-americano.

No Brasil, as incertezas acerca de medidas fiscais também influenciam de maneira negativa o mercado de câmbio.

Em um balanço do mês de setembro, o dólar fechou em alta de, aproximadamente, 1,55%.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61