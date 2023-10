Dólar hoje: moeda inicia a semana cotada a R$ 5,00

O dólar americano começou esta segunda-feira (2) com leve queda, cotado a R$ 5,00 para compra e venda. Porém, este ainda é o maior valor desde o início de junho de 2023. O euro seguiu a tendência de baixa e começou o dia cotado a R$ 5,29.

O mercado de câmbio repercutiu os resultados do Produto Interno Bruto e da inflação nos Estados Unidos, que vieram abaixo do esperado. Os resultados contrariam as expectativas do mercado de alta da taxa de juros americana.

Uma menor atividade econômica naquele país leva a uma taxa de juros futura menor, o que aumenta a atratividade do mercado brasileiro para divisas internacionais e uma queda do preço do dólar.

No mês de setembro, o dólar fechou em alta de aproximadamente 1,55%.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61