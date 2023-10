Dólar hoje: moeda terminou a quinta-feira (5) cotada a R$ 5,17

O dólar americano fechou essa quinta-feira (5) em alta, cotado a R$ 5,17 para compra e venda. Trata-se do maior valor desde março de 2023. A semana é marcada pela alta do câmbio no país e o euro seguiu essa tendência, cotado a R$ 5,44.

Ao longo dos últimos dias, o setor externo influenciou o salto do dólar, pois os juros futuros dos Estados Unidos estão elevados e aumentam a atratividade para investimento naquele país.

No setor interno, a saída de divisas internacionais do país são reforçadas pelas incertezas acerca da capacidade do governo de cumprir as metas fiscais.

Em relação à semana anterior, o dólar registra alta de mais de 3% no país.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61