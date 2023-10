Dólar hoje: moeda terminou a terça-feira (10) cotada a R$ 5,08

O dólar americano fechou a terça-feira (10) em baixa, cotado a R$ 5,08 para compra e venda. O valor está entre os maiores desde o início de abril de 2023.

O euro seguiu esta tendência de queda e fechou o último dia cotado a aproximadamente R$ 5,40.

A valorização do real frente ao dólar ocorreu por fatores externos, tanto relacionados ao conflito entre Israel e Hamas, quanto ao anúncio feito por membros do Banco Central americano acerca da taxa de juros naquele país.

Há previsão de uma taxa de juros futura mais branda nos Estados Unidos, sem possíveis novas altas, o que estimula a atratividade de investimentos financeiros em outros mercados, como o brasileiro.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61