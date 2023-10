Dólar hoje: moeda terminou a terça-feira (3) cotada a R$ 5,10

País – O dólar americano terminou essa terça-feira (3) em alta, cotado a R$ 5,10 para compra e venda. Este valor é o maior desde o final de março de 2023. O euro seguiu a tendência de alta e concluiu o último dia cotado a R$ 5,34.

O maior valor do real em relação ao dólar, em seis meses, é influenciado pelo setor externo, com o aumento dos rendimentos dos títulos dos Estados Unidos e expectativa acerca de uma taxa de juros futura mais elevada naquele país.

No setor interno, há incertezas acerca de medidas fiscais e sobre a capacidade de equilíbrio financeiro do governo.

Em pouco mais de uma semana, o dólar registra alta de 3% no país.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61