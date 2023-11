Dólar: moeda está cotada a R$ 4,86

Nesta quinta-feira (16), o dólar está cotado a R$ 4,86.

Neste dia, a valorização do real em relação ao dólar acontece com a divulgação de dados favoráveis de inflação nos Estados Unidos, o que contribui para a expectativa da não mais elevação da taxa de juros naquele país. Este movimento favorece investimentos internacionais no mercado financeiro brasileiro e contribui para a valorização do real.

No cenário interno, o mercado ainda repercute os resultados positivos e estáveis presentes no boletim Focus do Banco Central, divulgado na última segunda-feira (13).

Já o euro seguiu uma tendência de leve alta, cotado a R$ 5,27.

As cotações das moedas são do Banco Central do Brasil, o Bacen.

Fonte: Brasil 61