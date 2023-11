Dólar: moeda está cotada a R$ 4,87

Nesta terça-feira (21), o real valorizou-se levemente em relação ao dólar e está cotado a R$ 4,87.

A valorização do dia ocorre perante a expectativa da meta fiscal para o Brasil em 2024 e a redução das projeções de inflação pelo mercado. O índice foi divulgado pelo Boletim Focus, do Banco Central.

Internacionalmente, a tendência de trajetória de estabilidade da taxa de juros estadunidense também favorece o mercado financeiro brasileiro.

O euro, por sua vez, seguiu uma trajetória de leve alta, cotado a R$ 5,32.

As cotações das moedas são do Banco Central do Brasil, o Bacen.

Fonte: Brasil 61