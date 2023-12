Dólar: moeda está cotada a R$ 4,89

Nesta sexta-feira (8), o real começa o dia valorizado em relação ao dólar, a R$ 4,89.

O euro também está cotado em baixa, cotado a R$ 5,27.

Neste dia, a atratividade dos juros brasileiros em relação ao praticado no exterior favorece o mercado de câmbio nacional. Além disso, as declarações recentes do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, podem reforçar a confiança do investidor internacional e nacional acerca do Brasil.

As cotações das moedas são do Banco Central do Brasil, o Bacen.

Fonte: Brasil 61