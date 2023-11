Dólar: moeda está cotada a R$ 4,90 - Diário do Vale

Nesta sexta-feira (10), o dólar está cotado a R$ 4,90. O mercado ainda repercute os dados negativos divulgados pelo Governo Federal acerca do déficit brasileiro. A dívida observada para o mês mais recente é considerada acima das expectativas e afeta a cotação das moedas internacionais.

Esta é a segunda desvalorização consecutiva do real em relação ao dólar, após cinco altas consecutivas da moeda brasileira.

O euro seguiu a mesma tendência e está cotado a R$ 5,25.

As cotações das moedas são do Banco Central do Brasil, o Bacen.

Fonte: Brasil 61