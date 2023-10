Dólar: moeda fecha a quarta-feira (18) cotada a R$ 5,05

O dólar registra alta no fechamento dessa quarta-feira (18), cotado a R$ 5,05. Trata-se do maior valor em relação ao real desde o final de setembro.

O mercado financeiro permanece atento sobre os possíveis desdobramentos do conflito travado no Oriente Médio, e o câmbio do real em relação às moedas internacionais tende a se desvalorizar.

O cenário de maior incerteza internacional favorece o investimento em moedas que sejam tradicionalmente mais estáveis, como ocorre em países desenvolvidos. O dólar, o euro e o iene japonês são tradicionalmente alternativas de investidores que buscam por estabilidade em momentos de incerteza.

Nessa quarta-feira (18), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou Israel com a finalidade de se encontrar com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, a fim de encaminhar diretrizes que melhorem a situação da guerra no Oriente Médio. No entanto, houve baixa efetividade nas negociações para a solução do conflito, o que também trouxe pessimismo ao humor dos mercados financeiros.

Além disso, o cenário de possível desaquecimento econômico com o conflito leva à revisão das taxas de juros básicas futuras para diversas economias, o que afeta a decisão de investimento nas bolsas de valores.

O euro, por sua vez, registrou leve queda em relação ao dia anterior e a moeda é cotada a R$ 5,32.

As informações referentes à cotação das moedas podem ser consultadas no site do Banco Central do Brasil.

