Dólar: preço da moeda cai e está cotado a R$ 4,89

Nesta segunda-feira (6), o dólar está cotado a R$ 4,89. A queda observada em relação à última cotação é de 2,56%, de acordo com os dados disponíveis pelo Banco Central do Brasil. Esta é a maior queda diária observada no ano de 2023 para o dólar.

O otimismo do mercado resulta da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) em cortar a taxa de juros brasileira em 0,5 ponto percentual. Segundo o Comitê, o corte é possível em vista do cenário macroeconômico favorável. Além disso, o Banco Central sinalizou que as próximas reuniões do Comitê devem resultar em decisões semelhantes de corte de juros.

Com este cenário, o euro seguiu a tendência de queda e está cotado a R$ 5,24.

As cotações das moedas são do Banco Central do Brasil.

Fonte: Brasil 61