DPU orienta prefeituras para manutenção do trabalho dos catadores de recicláveis

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 11:12 horas

Volta Redonda – A Defensoria Pública da União (DPU), por meio do Grupo Nacional de Trabalho de Promoção de Direitos das Catadoras e dos Catadores, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho (MPT), enviou recomendações e diversas prefeituras da região Sul Fluminense orientando sobre a importância de se preservar as atividades dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis frente a medida leva em consideração a pandemia do coronavírus.

O documento indica orientações quanto à defesa da saúde destes trabalhadores, a fim de garantir o cumprimento de medidas de remuneração e sanitárias voltadas à preservação da saúde do grupo em situação de vulnerabilidade social. Nas recomendações, que seguiram para as prefeituras de Barra do Piraí, Pinheiral, Quatis, Paraíba do Sul e Paraty e Resende, a DPU propõe ainda que as autoridades municipais façam a contratação das associações e cooperativas de trabalho já existentes por meio de contrato administrativo e com dispensa de licitação.

Em relação aos trabalhadores contratados ou conveniados, é indicado que, após análise técnica considerando os riscos a que estão expostos, se mantido o serviço de coleta seletiva, sejam fornecidos equipamentos de proteção individual (EPI’s) e kits de limpeza e higiene específicos para proteção contra o Covid-19. Além disso, todos devem ser orientados sobre as medidas para evitar o contágio e a transmissão do vírus, abordando a observação da “quarentena” dos resíduos recicláveis recebidos, levando em conta o tipo de material e de acordo com os estudos que tratam sobre o tempo de sobrevida do coronavírus em superfícies.

O documento prevê também que, em qualquer hipótese, sendo a atividade paralisada ou não, seja assegurada a remuneração emergencial de, no mínimo, um salário mínimo mensal, por catadora ou catador, bem como a garantia do pagamento de renda mínima aos trabalhadores que tenham de se afastar das suas atividades pelo período necessário para a contenção da pandemia por razões pessoais ou na hipótese das circunstâncias acarretarem o fechamento da unidade de triagem.

Quanto às catadoras e aos catadores avulsos ou autônomos, recomenda-se que seja garantida pelo poder púbico municipal renda básica emergencial, enquanto perdurar a atual situação de risco de contaminação, independentemente de o trabalhador ser ou não beneficiário de programa assistencial. Neste caso, a orientação é que se amplie o alcance da Lei Estadual nº 8.772/2020 (Renda Mínima Emergencial para os Empreendimentos de Economia Solidária) para essa parcela da categoria, ou ainda, da Lei Nacional nº 13.982/2020 (auxílio emergencial). Outra exigência é que seja prestado auxílio técnico e/ou assistencial imediato a todos os catadores e suas famílias, a fim de que consigam acessar os auxílios emergenciais federal, estadual e/ou municipal.

A recomendação pede ainda que as autoridades informem, no prazo de cinco dias, as medidas que foram adotadas pelos respectivos municípios no sentido de garantir a segurança e a subsistência ao grupo social vulnerável de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis durante a pandemia de Covid-19.