Economista fala sobre o impacto da pandemia no comércio local

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 19:03 horas

Volta Redonda – Obrigados a fechar o seu comércio por semanas e depois por meses, o pequeno comerciante ou micro empreendedor foi um dos setores mais prejudicados neste período em que as medidas restritivas contra o novo coronavírus estiveram em vigor.

De acordo com a economista Paloma Lopes, de Volta Redonda, a interrupção da maior parte do comércio nestes meses de pandemia

foi uma questão de saúde e com o objetivo de redução das aglomerações e consequentemente do contágio. E apesar de ter causado um impacto negativo no início junto a alguns setores do comércio, a economista acredita que estas medidas tenham sido necessárias dado que havia a necessidade de se impedir o contágio.

Por outro lado, Paloma ressalta que diante das principais consequências dessas medidas protetivas junto ao comércio varejista da cidade, muitos comerciantes tiveram que se adaptar à nova situação do momento.

– Na realidade percebe-se muita inovação no setor. Diversos foram bem ativos nas mídias sociais o que viabilizou uma fidelização de clientes e vendas por delivery. Sabe-se que o volume de vendas caiu substancialmente, mas algumas organizações se reinventaram e conseguiram minimizar parcialmente as perdas – destacou.

Para a economista de Volta Redonda, alguns setores foram mais prejudicados que outros pelo simples fato de não conseguir investir em delivery por exemplo, como foi o caso de alguns micro empreendedores individuais (MEI) e pequenos empresários, onde tiveram perdas maiores.

No caso das microempresas ou aqueles pequenos comércios de bairros, Paloma explica que a opção que eles têm para tentar recuperar o prejuízo causado por tanto tempo parado, foi fazer promoções.

– Se possível fazer promoções para queimas de estoque ou até descontos de acordo com o volume. O ideal é ter um acréscimo de receita volumoso logo nas reaberturas, assim viabiliza aos mesmos uma margem de manobra para compras com fornecedores. Lembre-se que o fornecedor também precisa vender, então é um bom momento de negociação – aconselha.

No caso do pequeno comerciante, Paloma alerta que para que seja possível ele recuperar o seu prejuízo até o final do ano, vai depender do volume da perda, mas a recuperação é possível.

Em relação ao Natal e Fim de Ano, a economista é bem positiva e a economista acredita que até o fim do ano as vendas terão uma recuperação e pelo menos atinja o patamar do ano passado.

“Temos empresários extremamente conscientes na região e excelentes consultores também. As possibilidades de recuperação do comércio são infinitas. Por isso acredito que temos condições de recuperação muito melhores do que a de alguns municípios”, diz.

Em relação a quais os caminhos mais seguros neste momento de pandemia? A economista Paloma recomenda fidelizar clientes e investir em marketing digital.

– Ouça as demandas dos clientes para evitar reposição de produtos desnecessários, que podem “encalhar”. Faça uma pesquisa informal com os seus clientes mais frequentes, com certeza ele irá ajudar – aconselha.