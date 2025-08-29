Edição Costa Verde: ExpoRio Turismo quer alavancar turismo na região

Costa Verde – A ExpoRio Turismo – Edição Costa Verde abre a agenda regional do maior evento de Turismo do estado do Rio de Janeiro. A cidade de Angra dos Reis será palco da ação que acontece de sexta-feira (5) até domingo (7), no Iate Clube Aquidabã e na Praia do Anil. O evento é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, e conta com o apoio do Sicomércio, do Senac e da Prefeitura de Angra dos Reis.

A realização desta edição representa o reconhecimento da Costa Verde como um dos destinos mais importantes do turismo fluminense, reunindo gestores públicos, empresários e representantes do trade dos municípios de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Itaguaí.

“A ExpoRio Turismo já se consolidou como um dos grandes encontros do setor no Estado. Trazer a feira para a Costa Verde é valorizar uma região estratégica para o desenvolvimento do turismo do Rio de Janeiro. Vamos proporcionar um ambiente de negócios, integração e promoção cultural, fortalecendo ainda mais a nossa atividade turística”, destacou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

O evento vai reunir debates, rodadas de negócios e ações de promoção turística, além de área dedicada ao artesanato regional, que funcionará diariamente das 10h às 19h. Na ocasião, artesãos cadastrados no Programa de Artesanato do Estado do RJ expõem peças, estimulando a economia criativa e valorizando a identidade cultural fluminense.

O prefeito Cláudio Ferreti também celebrou a iniciativa. “Para Angra dos Reis, sediar a ExpoRio Turismo é motivo de orgulho. Este evento fortalece o município e toda a Costa Verde, que tem no turismo um dos pilares da sua economia. Estamos prontos para receber os visitantes e mostrar todo o potencial da nossa cidade”, afirmou.

Programação Cultural

A programação cultural também terá destaque, com shows gratuitos na Praia do Anil: na sexta-feira (5), o cantor Jorge Vercillo abre a programação musical do evento com MPB. No sábado (6), Diogo Nogueira leva o melhor do samba brasileiro ao palco da ExpoRio. No domingo (7), o cantor Tiago Martins encerra a programação com muita animação.

A escolha de Angra como sede reforça o papel da cidade como destino turístico nacional de excelência, reconhecido por suas belezas naturais, patrimônio histórico e infraestrutura hoteleira.

“A ExpoRio Turismo – Edição Costa Verde será muito mais do que uma feira: será uma vitrine de oportunidades, ampliando conexões entre os profissionais do setor e fomentando negócios alinhados à vocação sustentável da região”, completou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Angra dos Reis, Essiomar Gomes.

Com programação voltada tanto para o trade turístico quanto para o público em geral, a ExpoRio Turismo – Edição Costa Verde reforça o compromisso da Secretaria de Estado de Turismo de promover a integração regional e ampliar a competitividade do turismo fluminense no Brasil e no exterior.