Edimar Miguel é ‘barrado’ em assembleia que pretende criar sindicato de metalúrgicos em Resende

Resende – O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, junto com outros integrantes da diretoria, foi a Resende neste domingo (26), para se manifestar durante a assembleia convocada pela Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Metalúrgicos de Resende. No entanto, o grupo foi impedido de entrar no local onde se realizava a assembleia.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense afirmou, ao fazer a votação, que o grupo que tenta formar o sindicato de Resende é formado por integrantes da direção anterior do sindicato do Sul Fluminense. Ele registrou em vídeo uma votação feita com as pessoas impedidas de entrar, com todos rejeitando a criação do novo sindicato.

O Diário do Vale tentou, sem sucesso, contato com integrantes da diretoria anterior do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense ou da Comissão Pró-Fundação do novo sindicato. O espaço está aberto para que eles se manifestem.