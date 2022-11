Edimar Miguel participa de posse do presidente do TST - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de novembro de 2022, 15:56 horas

Brasília e Volta Redonda – Edimar Miguel, candidato a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense pela Chapa 2, que teve a maioria dos votos na eleição realizada em julho, e aguarda decisão judicial sobre a posse, participou, junto com Leandro Ribeiro, candidato a diretor Jurídico do sindicato na mesma chapa, da posse do ministro Lelio Bentes como presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) em Brasília.

Bentes tomou posse, nesta quinta-feira (11), como presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). A cerimônia foi realizada no Plenário Ministro Arnaldo Süssekind, no edifício-sede do TST, em Brasília.

Na mesma cerimônia também foram empossados os ministros Aloysio Corrêa da Veiga, como vice-presidente do TST e do CSJT, e a ministra Dora Maria da Costa, como corregedora-geral da Justiça do Trabalho.