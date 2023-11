Eletronuclear faz parte do Nuclear Legacy 2023, em Brasília - Diário do Vale

Brasília – A Eletronuclear participou do Nuclear Legacy 2023, no Clube Naval de Brasília, nos dias 7 e 8 de novembro. O evento, organizado pela Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Nucleares (Abdan), reuniu especialistas no tema e autoridades do governo para debater os rumos do setor e as perspectivas no mercado brasileiro, além de outras atividades.

No primeiro dia do encontro, Eduardo Grand Court, presidente da Eletronuclear, destacou os maiores obstáculos enfrentados pela indústria em todo o mundo. Nesse sentido, a ocasião foi uma oportunidade para alcançar os públicos interessados na temática, incentivando o conhecimento sobre os potenciais e necessidades do setor nuclear.

“A energia nuclear tem ressurgido de maneira cada vez mais forte no mundo para evitar problemas climáticos. Trata-se da única fonte de energia não carbônica capaz de garantir a produção constante de eletricidade com mínimo impacto ambiental. Angra 3 será um marco do setor. Serão milhares de novos empregos gerados com alto valor agregado em uma economia de baixo carbono”, pontuou o presidente, que também falou sobre a relevância de eventos como o Nuclear Legacy, que recebe o patrocínio master da Eletronuclear.

Para contribuir nesta e em outras discussões, estiveram presentes também o presidente da Abdan, Celso Cunha, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marco Antonio Amaro dos Santos, os deputados Júlio Lopes e Aureo Ribeiro, entre outras autoridades.