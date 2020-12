Eletronuclear restringe atividades nas vilas residenciais da empresa neste fim de ano

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 19:47 horas

Objetivo é impedir que a proliferação do coronavírus afete os trabalhadores da companhia

Costa Verde – A Eletronuclear decidiu tomar medidas, válidas até 15 de janeiro, para restringir as atividades e a circulação de pessoas nas vilas residenciais da empresa. O objetivo é impedir que a proliferação do coronavírus afete os trabalhadores da companhia e, consequentemente, a operação da central nuclear. Especialmente, num momento em que a pandemia vem avançando no estado do Rio de Janeiro e nos municípios de Angra dos Reis e Paraty.

Primeiramente, estão proibidas comemorações nas áreas comuns e a queima de fogos de artifício. Faixas com mensagens de aviso foram colocadas na entrada de Praia Brava e Mambucaba de forma a dar ciência do fato aos visitantes. Informações sobre a medida estão sendo veiculadas regularmente nos perfis da empresa nas redes sociais.

A prática de esportes coletivos também está proibida nas áreas comuns. Por essa razão, a utilização das quadras poliesportivas, dos campos de futebol e dos parques está suspensa.

Posto de triagem

Vale ressaltar ainda que a Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (Feam) instalou ontem (22) um posto de triagem próximo ao Hospital de Praia Brava (HPB), localizado na vila homônima, para atender os indivíduos com suspeita de estarem com Covid-19. Dessa forma, não é recomendável ter aglomerações no local.

A empresa reitera que o uso de máscara é obrigatório em todas as áreas comuns das vilas residenciais, inclusive nos calçadões das orlas de Praia Brava e Mambucaba. Também devem ser postos em prática o distanciamento social e a higienização frequente das mãos.