Em três dias de evento, mais de 25 mil pessoas visitaram a Feira do Empreendedor, do Sebrae Rio

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 14:45 horas

Trinta e três mil pessoas receberam conteúdos digitais da instituição

Rio- Com mais de 59 mil inscritos pelo site oficial do evento, durante três dias, o Sebrae Rio realizou a Feira do Empreendedor. No total, mais de 25,7 mil pessoas circularam no Centro de Convenções Expo Mag. E para quem não pode ir ao evento, o Sebrae Rio disponibilizou conteúdos digitais que atenderam mais de 33,8 mil empreendedores e também quem quer abrir uma empresa. No primeiro dia da feira, os cursos de Ana Hickmann e Camila Farani, em parceria com o Sebrae Rio, foram lançados.

“Após dois anos de pandemia, esse foi um momento de retomada para os pequenos negócios. O empreendedor tem que ser resiliente e o planejamento é fundamental. A Feira do Empreendedor foi a oportunidade para abrir a mente dos empreendedores com muita exposição, palestras, oficinas e diversos conteúdo para o aprimoramento da gestão empresarial, além de termos possibilitado conexões e parcerias entre empresas”, avaliou Antonio Alvarenga, diretor-superintendente do Sebrae Rio.

No evento, a instituição atendeu mais de 16 mil pessoas, distribuídos por pós-palestras, oficinas, orientação técnica e consultorias. Esse atendimento buscou sanar dúvidas de quem já tem um negócio ou para quem quer abrir um empreendimento.

A feira também contou mais de 100 oficinas, mais de 200 palestras, seis rodadas e sessões de negócios com 225 empresas participantes, 13 salas de capacitação, além de 30 startups selecionadas com modelos de negócios inovadores e mais de 100 pequenos negócios puderam expor seus produtos. A Feira do Empreendedor foi uma realização do Sebrae Rio e teve patrocínio do Sicoob Rio e do Instituto Acredita.