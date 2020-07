Empresa anuncia expansão que deve gerar 900 empregos em Piraí

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 14:25 horas

Piraí – Representantes da empresa Carta Fabril se reunirão, na próxima sexta feira (24), com representantes da Prefeitura de Piraí para apresentação do estudo de expansão da unidade fabril do grupo no município, que deve gerar mais de 900 empregos em toda a operação. O evento acontece no auditório da Secretaria de Educação as 11 da manhã e contará com a presença de parte da diretoria da empresa (com redução do número da quantidade de pessoas envolvidas devido as normas de distanciamento de combate ao Covid-19) e terá transmissão pelas redes sociais da Prefeitura de Piraí.

A empresa já ocupa hoje uma área de 121.437,13 m2 no Polo Industrial do distrito de Arrozal, onde mantém cinco linhas de conversão de papel, três linhas de produção de fralda infantil, duas linhas de produção de fraldas para adultos, três linhas de produção de absorventes, uma linha de produção de lenços e toalhas umedecidos e gera mais de 720 empregos diretos além de mais de 1.000 empregos indiretos.

O novo projeto da empresa prevê a expansão da unidade fabril no município em três etapas distintas. Na primeira etapa, será construída a infraestrutura inicial, envolvendo acessos, vias, estacionamentos, oficina, prédios industriais, subestação de energia, central de compressores, captação de água, tratamento de efluentes prediais, áreas de armazenagem e de movimentação e manuseio de materiais, além da montagem de máquinas de papel e caldeiras para o início da produção de bobinas.

Na segunda etapa, serão feitas as instalações de linhas de conversão para processar as bobinas de máquina de papel e a terceira etapa consistirá na construção do centro de distribuição. O investimento previsto é de de mais de R$ 331.000.000,00 (Trezentos e trinta e um milhões de reais) até o ano de 2025.