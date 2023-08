Empresa de telecomunicações abre vagas de emprego em VR, BM e Resende

Sul Fluminense – A empresa Rio Sul Cabe, agente autorizado da Claro no Sul Fluminense, está com três vagas abertas para início imediato. As oportunidades são para Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, através de contratação em regime CLT, com salário de R$ 1.530, mais 30% de periculosidade, vale refeição, aluguel do veículo para agregamento, vale combustível e premiação por produtividade e desempenho.

Os interessados devem ter Ensino Médio completo, sendo o curso técnico um diferencial, habilitação B, veículo próprio com documentação em dia, sendo preferencial os automóveis de 2012 em diante.

Não é necessário conhecimento na área, pois a empresa dará todos os treinamentos e cursos de segurança, como o curso técnico preparatório ETN, NR10 e 35, ferramental e treinamento de campo. Interessados devem enviar o currículo para [email protected] ou pelo Whatsapp (24) 99246-4172.