Empresa oferece estágios a jovens de diversos municípios

Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 19:40 horas

Volta Redonda – A RHI Magnesita está com inscrições abertas para seu processo seletivo de Estágio que busca por estudantes com formação superior entre novembro de 2022 e dezembro de 2023. As vagas são para diversas áreas da empresa.

O Programa busca oferecer aos talentos uma vivência ativa nos negócios da RHI Magnesita. O objetivo é criar um elo entre experientes profissionais e o time de estágio, promovendo experiência de mercado, aliada a aprendizado e ganho técnico.

As vagas do Programa de Estágio são destinadas para as cidades de Contagem (MG), Volta Redonda (RJ), São Gonçalo do Amarante (CE) e Brumado (BA). Os interessados devem ter também disponibilidade de atuar no modelo híbrido (presencial e home office).

Entre os benefícios, a empresa oferece Bolsa-Estágio no valor de R$1.417,00, Vale-Transporte, Seguro de Vida, Auxílio Home Office no valor de R$300,00, GymPass para práticas esportivas e Programa Pleno Apoio (assistência psicológica e consultoria financeira e jurídica).

As inscrições vão até 12/08/2021.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Estágio RHI Magnesita