Empresário propõe mudança de critérios para manter comércio aberto

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 21:46 horas

Número de dias de evolução do número de casos suspeitos e índices de ocupação de leitos seriam alterados pela proposta

Volta Redonda – Os presidentes da Câmara de Diretores Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), Gilson de Castro, da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR), Luís Antônio Cardoso, e o empresário Antônio Cardoso, que é diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda, ocuparam a tribuna da Câmara Municipal de Volta Redonda, com a permissão do plenário, para se manifestarem sobre os efeitos do fechamento do comércio. O primeiro a falar, Luís Antônio Cardoso, propôs modificações nos eixo da sentença judicial utilizada para manter o comércio aberto.

Luís Fernando destacou que dos 110 dias de quarentena, o comércio ficou 79 dias com as portas fechadas e, durante esse período, pelo menos 200 empresas encerraram as atividades e cerca de 7 mil trabalhadores foram demitidos. “Fizemos esse levantamento com dados do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados e à Junta Comercial, mas pode ser ainda maior, porque muitas empresas ainda não cancelaram seus CNPJ´s e, além disso, muitos trabalhadores ainda estão em suspensão de contrato. Infelizmente, esse abre e fecha tem causado muito transtorno e incertezas”, afirmou.

Ele apresentou três sugestões para o eixo para flexibilização: mudar de 5% em três dias seguidos para por sete dias seguidos; ocupação de leitos de UTI de 50% para 85%; e o no caso do Hospital de campanha de 60% pra 85%. “São índices preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Esses dados mudam muito rápido e não se pode medir em tão pouco tempo como se tem feito. Dá três dias seguidos com 5%, aí, fecha, no quarto dia, já está 0,6%. É uma média que não vale. O que precisa mesmo é o Poder Público estar preparado para lidar com a evolução e atender bem os pacientes. O comércio não é o culpado pela disseminação do vírus. As lojas desde o início da reabertura estão trabalhando com todas as medidas preventivas necessárias”, afirmou.

Já Gilson reforçou que a economia está vivendo um dos períodos mais difíceis e que a pequena e microempresa, que representam mais de 80% dos segmentos de varejo e serviço, não suportam mais um dia se quer fechadas. “Muitas estão à beira da falência. São pais de família que não conseguem mais levar o sustento para casa. Trabalhadores que tiveram que demitir não porque quiseram, mas porque não tiveram outra saída, porque já não tem como comprar comida para colocar na mesa da família. A realidade está muito difícil para uma grande parcela de comerciantes. O único isolamento que existe é o do varejo. Nas periferias, o ir e vir continua. As ruas continuam movimentadas, com festas em muitos lugares. E quem paga essa conta é só o comércio. Não podemos mais aguentar isso,”, afirmou.

O empresário Antônio Cardoso afirmou que o Executivo tem tomado atitudes que não condizem com a postura de valorização do diálogo que o prefeito defendeu em sua campanha, e completou que vê atitudes que sugerem uma perseguição aos empresários.

Comissão

Os empresários propuseram que o Legislativo crie uma comissão parlamentar para acompanhar a situação junto com as entidades para discutir com o Governo Municipal e também com o Ministério Público uma nova proposta que não puna o comércio, que é o principal gerador de empregos da cidade, que até março empregava em torno de 44 mil pessoas, com cerca de 10 mil estabelecimentos comerciais.

Após a fala dos líderes empresariais, a maioria dos vereadores se pronunciou favorável à luta dos comerciantes e à criação da comissão. O requerimento deverá ser apresentado na próxima terça-feira, 21/07, com a definição dos vereadores que irão fazer parte da comissão. Entre os vereadores que se mostraram apoio às entidades, estão o líder do governo Maurício Pessoa, que também é empresário; e Rodrigo Furtado, que reforçou a importância de buscar uma saída junto ao MP. Edson Quinto, Pastor Washington, Washington Granato, Nilton Alves Faria (Neném), Francisco Novaes; Fernando Martins, Paulo Conrado, Tigrão, entre outros, também se manifestaram favoráveis à criação da comissão.