Empresários do ramo de festas infantis mantêm expectativa de retornar com eventos

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 15:56 horas

Comissão que representa a categoria afirma que é possível realizar festas com segurança para um público reduzido

Barra Mansa – Há quase sete meses com as portas fechadas, sem poder realizar eventos em decorrência da pandemia do novo coronavírus, empresários do setor de festas infantis se preparam para elaborar um protocolo específico para ser enviado ao Ministério Público. O objetivo é que o documento apresente propostas que possam dar condições para as comemorações voltarem a ser realizadas nos salões, cumprindo dessa forma todas as medidas de segurança para evitar a contaminação da Covid-19.

No dia 6 de outubro o município divulgou o decreto nº 9974 no qual estabelece a possibilidade de funcionamento das casas de festas e eventos com a restrição da redução da capacidade de participantes para 1/3, no entanto, a determinação ainda não engloba os eventos voltados para as crianças.

Proprietária de uma casa de festas infantis localizada no bairro Ano Bom, com capacidade para atender até 200 pessoas, a empresária Fernanda Fonseca Moyses faz parte da comissão que tem buscado a flexibilização dos eventos junto ao Ministério Público e a prefeitura. De acordo com ela, muitos empresários desse segmento estão enfrentando dificuldades financeiras e, com isso, mantendo a expectativa de que o os eventos possam retornar o quanto antes.

– Esse decreto, por enquanto, foi liberado para adultos e com algumas restrições, como número de pessoas reduzido a 1/3 da capacidade, sem pista de dança e sem música com bandas. Infelizmente ele não atende quem trabalha com festas infantis e, por isso, vamos elaborar um protocolo mais específico para volta dos eventos e tentar convencer o Ministério Público de que isso é possível, mantendo toda segurança. A situação está muito difícil para todos nós. Antes da pandemia eu fazia de 15 a 20 festas por mês e agora nenhuma, no entanto, as contas como água, luz, aluguel e os impostos continuam – destacou Fernanda.

De acordo com ela, o que a comissão pretende é desvincular o retorno das festas com o possível retorno das aulas, uma vez que nas festas, além do púbico reduzido, a participação seria de pessoas do mesmo núcleo e que no dia a dia já mantém alguma convivência. Na opinião de Fernanda, como algumas festas com um número de pessoas reduzido já vem acontecendo em casa, nos sítios e em restaurantes, também é possível, com todos os cuidados, que as casas de festas também retomem suas atividades.

– Eu entendo que existe condições de voltar, sim, até porque as festas já estão acontecendo em outros locais e prova disso é que temos feito muitas entregas de buffet para comemorações menores, com público de 20 a 50 pessoas. As famílias já estão se reunindo e as crianças já estão brincando nos parques, praças e clubes. Quando a gente fala em reabrir para um público de 1/3, no meu caso, que tenho um salão grande, daria para atender até 60 pessoas, sendo uma média de 10 a 12 crianças. Esse é, em média, o número de pessoas que já estão fazendo festas em outros lugares. Então, não tem porque a gente não voltar com todos os cuidados, estrutura e protocolos necessários – argumentou a empresária.

Reinventando

A empresária Cristina Costa, que tem uma casa de festas infantis localizada no bairro Boa Sorte, também está na torcida para que, o quanto antes, os eventos para crianças sejam liberados. De acordo com ela, que precisou se reinventar, levando seu buffet e decoração até a casa dos clientes que têm comemorado com número reduzido de convidados, toda a sua rotina foi alteada e hoje ela tem trabalhado dobrado para suprir com as suas despesas.

– Também estou na expectativa para que um decreto libere o retorno das festas no salão, embora acredite que isso só deva acontecer quando tivermos uma vacina contra a Covid-19. Nosso salão promovia de 12 a 13 festas por mês e desde o final de março não realizamos nenhuma. Eu tive que dispensar funcionários, porque não teria como arcar com as despesas, e precisei me reinventar levando a decoração até a casa dos clientes. Embora esteja dando certo, não é a mesma coisa de quando organizava o evento no salão, sem precisar me deslocar tendo que levar e buscar os artigos de festa – ressaltou Cristina.