Empresários se queixam de cobrança para instalar sistema de nota fiscal eletrônica em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de Maio de 2020, 15:21 horas

Volta Redonda – Em nota distribuída pelas redes sociais, empresários se queixaram de uma cobrança mensal para a emissão de notas fiscais eletrônicas através do processo anunciado na manhã desta quinta (07) pela Prefeitura de Volta Redonda. Segundo a nota, “a alta carga tributária Federal, Estadual e agora Municipal inviabiliza novos empreendimentos em nosso Pais, ainda mais com esta crise que estamos vivenciando”.

O vereador Luciano Mineirinho, que participou da reunião, explicou que a cobrança, de R$ 49,90 se a emissão for realizada por Tablet, Computadores e Smathfones, R$ 29,90 se somente por computadores e R$ 7,90 pelos Micro Empreendedores Individuais, será mensal e se refere ao custo de aquisição do novo software. O sistema atual será descontinuado pela prefeitura no dia 15 de maio.

A Associação de Empresas de Serviços Contábeis de Volta Redonda (Aescon-VR), que foi representada na reunião por seu presidente, Leandro Glória, pediram que a cobrança fosse adiada, levando em conta que a troca do sistema no momento seria inadequada, porque, segundo a nota, “os escritórios de Contabilidade estão com uma demanda de serviços altíssimas e seu quadro de colaborares reduzido”.

No entanto, o secretário de Fazenda do município, Fabiano Vieira, respondeu que isso não seria possível, já que o processo se deu por licitação.