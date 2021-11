Empresários visitam porto de Angra dos Reis

Matéria publicada em 26 de novembro de 2021, 11:58 horas

Angra dos Reis – O ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) foi reduzido de 5%, para 2% para operações em Angra dos Reis. A medida visa fortalecer a parceria com empresários atraindo mais clientes para o porto. O assunto foi, inclusive, discutido nesta quinta-feira (25), por um grupo de empresários de Minas e São Paulo, durante visita técnica ao porto angrense, na qual foram acompanhados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Aurélio Marques, e por representantes da Splenda, administradora da área.

– Foi uma visita bem positiva, eles gostaram muito do que viram. A parceria entre Angra, Splenda e empresários já está dando certo e o porto voltou a receber carga. Tenho certeza de que conseguiremos atrair ainda mais investimentos e criar novas vagas de trabalho para os nossos moradores – avaliou Aurélio Marques.

De acordo com publicação do jornal Valor Agronegócio, o investimento a ser feito para a recuperação de alguns trechos da linha férrea que liga Lavras (MG) a Angra, que foram danificados com as fortes chuvas de 2009/2010, é defendida pelo grupo Porto Seco Sul de Minas. A Splenda também defende a ideia porque as exportações feitas pelo Porto Seco (MG) chegam ao Porto de Santos (SP) em caminhões, o que gera um custo muito maior e ainda com elevado risco de acidentes.

Para dar prosseguimento às negociações, na próxima terça-feira (30), o secretário de Desenvolvimento Econômico visitará o Porto Seco de Varginha, em Minas Gerais.