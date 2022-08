Empresas confirmam participação nas Rodadas de Negócios e Créditos de Barra Mansa

Matéria publicada em 11 de agosto de 2022, 20:42 horas

ArcelorMittal, Terminal Portuário de Angra dos Reis, Grupo Mor, Saint Gobain e Volkswagen Caminhões estarão presentes no evento, que será realizado no Sesc, dia 22

Barra Mansa – As empresas privadas ArcelorMittal, Terminal Portuário de Angra dos Reis, Grupo Mor, Saint Gobain e Volkswagen Caminhões já confirmaram participação como âncoras de compras na Rodada de Negócios de Barra Mansa, que será realizada no dia 22 de agosto, no Sesc, bairro Ano Bom. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae/RJ), o Sicomércio e a ACIAP de Barra Mansa, além do Metalsul.

A Rodada de Negócios faz parte do programa Compra RJ, que tem o objetivo de criar oportunidades para que micros, pequenas, médias e grandes empresas tenham acesso a grandes compradores (públicos e privados), incentivando a comercialização de produtos e serviços fluminenses. Além disso, os empresários também poderão ter acesso a crédito com taxas exclusivas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello, destacou o que essa ação representa.

“A Rodada de Negócios vai ser um momento muito importante no desenvolvimento econômico do município, no qual vamos colocar grandes âncoras para dialogar com pequenas e médias empresas da nossa região. Dessa forma, vamos criar um momento não só de networking, mas de ensinamento sobre como uma empresa pode prestar serviço para outra. É uma grande oportunidade de geração de negócios na cidade”.

O evento vai acontecer no dia 22 de agosto, em dois horários: das 9h às 13h (Rodada de Negócios) e das 14h às 18h (Rodada de Crédito), no Sesc, que fica na Avenida Tenente José Eduardo, n° 560, no bairro Ano Bom.

Para se inscrever como fornecedor na Rodada de Negócios, os interessados podem se cadastrar pelo link: https://forms.office.com/r/NivY3xf4dn.