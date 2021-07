Empresas da Costa Verde podem se cadastrar para fornecerem à Vale

Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 18:45 horas

Sul Fluminense – Já estão abertas as inscrições para o Projeto de Desenvolvimento de Empresas da Cadeia de Valor da Vale e do seu entorno, específico para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) localizadas na Baixada Fluminense e na região da Costa Verde.

Por meio de edital, serão selecionadas 30 pequenas empresas que terão a oportunidade de se qualificarem tecnicamente para fornecer para a grande empresa. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 8 de fevereiro em https://lp.absuite.com.br/lp/EAZ/polos-competitivos.

Poderão se candidatar empresas localizadas nas cidades de Mangaratiba, Itaguaí, Angra dos Reis, Seropédica, Paraty, Paracambi, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo e Nilópolis.

De acordo com Wilton da Cruz Victorio, coordenador de Polos Competitivos do Sebrae Rio, o projeto tem por objetivo melhorar a competitividade das pequenas empresas, ampliando suas oportunidades de negócios através do atendimento as políticas e requisitos da cadeia de valor da Vale. “O projeto da Vale transformará 90 micro e pequenas empresas do entorno destas regiões através do desenvolvimento nos aspectos de gestão, proporcionando o aumento da competitividade das pequenas empresas, promovendo a geração de emprego e renda”, destaca.

Composto por 15 módulos, o projeto tem duração prevista de 18 meses e incluirão atividades online e/ou presenciais. Um total de 184 horas de capacitações e consultorias, por empresa. Entre os resultados a serem alcançados, além do efetivo cadastramento da pequena empresa como potencial fornecedora na Vale, a iniciativa busca a melhoria do índice de competitividade e produtividade desses negócios (mensurado pela aplicação do diagnóstico da FNQ).

O orçamento global do projeto (90%) será subsidiado pela Vale e pelo Sebrae Rio. Os 10% restantes (R$ 1.825,00) é a contrapartida financeira que deverá ser paga pela empresa selecionada. O valor pode ser parcelado no cartão em 10 vezes sem juros.

Ações do Projeto

Será realizado um conjunto de ações, por meio de palestras, oficinas, cursos, consultorias individuais, sessão e rodadas de negócios, para desenvolver e aprimorar as competências de gestão das pequenas empresas, adequando-as aos requisitos de compras de uma grande empresas. O projeto começa com a realização de um diagnóstico que avalia a maturidade de gestão da empresa, para orientar o plano de trabalho. Em seguida serão realizadas oficinas sobre Política de Compras da Vale; Indicadores de Desempenho e Gestão, Gestão Legal, Segurança e Saúde Ocupacional, Gestão Financeira etc, além de cursos sobre Planejamento Estratégico, Líder Coach e Compliance. Também serão realizadas visitas técnica às instalações da Vale.

Polos Competitivos

O Sebrae Rio, por meio da Coordenação de Polos Competitivos da Gerência de Grandes Empreendimentos, atua na concentração de grandes empresas, polos e clustes, integrado aos Escritórios Regionais destas regiões.

O lançamento do edital para o Projeto de Desenvolvimento de Empresas da Cadeia de Valor da Vale e do seu entorno faz parte dessa atuação em redes colaborativas, como com o Fórum de Desenvolvimento de Fornecedores de Mangaratiba (Costa Verde), que conta com apoio da Secretaria de Desenvolvimento de Mangaratiba, e do Fórum da Baía de Sepetiba (Baixada Fluminense), onde é desenvolvido um outro projeto com a Itaguaí Construções Navais.