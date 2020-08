Empresas voltam a contratar, segundo dados da CDL-VR

Matéria publicada em 25 de agosto de 2020, 13:00 horas

Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) projeta um crescimento em torno de 5% até novembro, com um percentual maior em dezembro, por conta do Natal, que deve chegar a vender pelo menos 8% a mais do que no ano passado. Segundo a entidade, o movimento no comércio vem melhorando desde junho, com o Dia dos Namorados, depois, em agosto, com o Dia dos Pais, que ajudou a criar uma expectativa melhor para o segundo semestre.

Algumas empresas já voltaram a contratar, mostrando que o mercado voltou a ter confiança numa retomada da economia. Para atender essa demanda de oferecimento de vagas, a CDL-VR já reabriu o recadastramento de currículos para a Central de Empregos, que é de graça para quem está em busca de oportunidades, e já está recebendo demanda de empresas que estão oferecendo vagas. Para saber mais sobre a Central de Empregos é só acessar http://www.cdlvr.org.br/central-de-empregos.

Para a CDL-VR, os empresários estão mais confiantes numa estabilidade econômica com a possibilidade de uma vacina, além de perceber que o consumidor está mais disposto a voltar a comprar. Apesar do otimismo para esse semestre, o ano não deve fechar com um balanço positivo, levando em conta os 79 dias que o comércio ficou fechado, segundo a entidade.

“Vimos que o consumidor está mais confiante e voltando a comprar. O setor de serviços também está reagindo. Muitos segmentos foram bastante impactados como as academias, por exemplo, que reabriram só agora em agosto. O setor de festas ainda está parado e alguns profissionais que conseguiram trabalhar tiveram que se reinventar para sobreviver, para pagar as contas. Outros que prestam consultoria encontraram um meio também de pelo menos se manter, mas foi um período difícil para todos e ainda está sendo”, comentou Gilson de Castro, presidente da CDL-VR.

Segundo ele, a notícia de vacinas até dezembro ou para o início do ano que vem e a conscientização das pessoas com as medidas de prevenção vêm ajudando a criar uma expectativa melhor para os próximos meses. “Se as pessoas saírem de casa de máscara, seguirem direitinho todas as orientações, podemos reduzir os riscos de contaminação e podemos levar uma vida dentro do novo normal até que haja uma vacina segura, por isso, ainda é muito importante evitar aglomerações. Isso vale não só onde há comércio, mas, nos outros bairros também”, reforçou.