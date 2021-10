Entidades do comércio vão fazer decoração de Natal em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de outubro de 2021, 16:07 horas

Com apoio da prefeitura municipal, CDL BM, ACIAP e Sicomércio organizam ações para enfeitar a cidade

Barra Mansa – Os presidentes e diretores das entidades CDL BM, ACIAP BM e SICOMÉRCIO estão finalizando o projeto da decoração natalina 2021 em Barra Mansa que no mês de novembro será instalado na cidade.

Na reta final para a maior e mais importante data do calendário comercial – o Natal – as entidades já entraram no clima da magia e luz para preparar a cidade com enfeites e novidades para o fim de ano.

As ações novamente estão acontecendo em parceria com a prefeitura municipal de Barra Mansa.

Além dos locais iluminados que enfeitaram Barra Mansa no ano passado, esse ano, o projeto contempla estender a decoração na Avenida Domingos Mariano até no ponto em frente ao Supermercado Bramil.

No projeto 2021, haverá um maior número de árvores Sakura – que tanto encantaram os moradores e visitantes – para serem instaladas em outros diversos pontos da cidade.

A iluminação decorativa também enfeitará a antiga estação e a Praça do Ano Bom. Novamente o lindo presépio com personagens em tamanho real será montado.

Mais uma vez a CDL BM, ACIAP e Sicomércio investirão nesse projeto por acreditarem que a decoração no município ajuda a resgatar a magia, a trazer o espírito natalino, iluminando o comércio barra-mansense e, consequentemente, movimentando a economia neste fim de ano.

Segundo as entidades, toda essa ação fomenta o comércio para a data mais importante do calendário comercial, ajuda a atrair novos consumidores para a cidade, envolvendo e motivando toda a população bem como as equipes que trabalham no comércio.

Expectativas para o Natal 2021

De acordo com a CDL de Barra Mansa, o setor de varejo está em avanço e ainda em recuperação dos prejuízos causados pela pandemia da covid-19, mas o pior momento da crise está ficando para trás.

Com base na última edição do Panorama do Comércio – relatório mensal da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) que compila os principais dados econômicos e sociais relacionados ao comércio e dados do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE), verifica-se uma alta de 5,0% nas vendas do comércio, quando se considera os últimos 12 meses na comparação com os 12 meses anteriores. Em resumo, o desempenho do varejo tem oscilado em torno do nível pré-pandemia, com meses de alta das vendas, seguidos de baixa.

Apesar da oscilação, o segmento empresarial aposta na retomada da economia.

Para o presidente Leonardo dos Santos, a data merece todo preparo, atenção e cautela também por parte dos empresários, para que o momento seja, de fato, de virada no campo econômico, mesmo ainda com dificuldades. “Os índices estão melhorando e o setor, mas sem a parceria, a gente não conseguiria chegar neste momento de recuperação. Em agosto deste ano, pela primeira vez, as vendas estão no patamar de antes da pandemia. Estamos trabalhando para manter este equilíbrio e esperamos um Natal com oportunidades de crescimento”, relata Leonardo.