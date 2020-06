Entidades empresariais apresentam nova proposta para horários do comércio

Matéria publicada em 1 de junho de 2020, 19:37 horas

Volta Redonda – Em ofício enviado ao prefeito Samuca Silva, Luís Fernando Soares Cardoso, presidente da Aciap-VR, Gilson Ferreira de Castro, presidente da CDL-VR, Jerônimo Pereira dos Santos, presidente do Sicomércio-VR, Paulo Dinis Marques , presidente do Sipacon-SF, que representa as padarias da região e Alexandre Magno Vieira, presidente do Sindsul Hotéis, propuseram ao prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, novos horários para as atividades econômicas na cidade. Para que sejam postos em vigor, os horários propostos precisam da aprovação do prefeito, do Ministério Público do Estado do Rio e da homologação da Justiça, já que a flexibilização do comércio foi definida em acordo judicial.

As propostas são as seguintes:

Comércio em geral

– Adequação do horário de 14h às 22h para 10h às 18h, de segunda à sexta-feira;

– Adequação do horário de sábado, para 9h às 13h, uma vez que nesses dias, a maioria dos setores que não seja comércio e alguns serviços, não abre, principalmente, bancos.

Restaurantes, bares e lanchonetes

– Adequação do horário de 10h às 19h para 6h às 22h, visando atender também aos que abrem para café da manhã, uma vez que muitos trabalhadores pegam cedo nas empresas; atendimento de refeições noturnas, seguindo todas as regras já vigentes, como a delimitação de 30% de clientes dentro dos espaços, com mesas intercaladas e controle do fluxo, com higienização dos ambientes, disponibilização de álcool a 70% para clientes e funcionários.