Entidades empresariais vão discutir situação do comércio na Câmara Municipal

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 22:17 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda através da Mesa Diretora chamou as entidades representativas do comércio municipal através de convite que foi apresentado aos empresários pelos vereadores Edson Quinto e Pastor Washington, com sete dias de antecedência. A finalidade é tratar de assuntos pertinentes a situação atual do comércio da cidade.

O convite tem data e horário já definidos, dia 14 de julho, às 18 horas, durante a sessão no Plenário da Câmara e foi aceito pelos responsáveis da CDL –Clube de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda- Presidente Gilson Ferreira de Castro; Aciap- Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda- Presidente Luiz Fernando Cardoso e Sicomércio –Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda- Presidente Jerônimo Pereira Santos. Os responsáveis pelas entidades apresentarão na Tribuna os assuntos e, vão expor suas propostas e dificuldades diante do cenário vivido pela classe no município.

O vereador Neném, atual presidente do Legislativo, ilustra a importância desse momento para o município e, sobrepõe que reunir esses três representantes é de suma importância para ele e seus pares e, principalmente pra categoria que passa por inúmeras dificuldades e o temor do desemprego. Que só eles conhecem a realidade tanto do pequeno comerciante quanto dos grandes empresários que também vivem dos mesmos problemas. “Acredito que será um momento ímpar e daí coisas boas vão acontecer; essa conversa, esse entendimento e as buscas de soluções imediatas são ações que o Legislativo precisa estar presente e colaborar efetivamente”- terminou o vereador Nilton Alves de Faria.