Escola Firjan Sesi inicia matrícula e rematrícula para 2021

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 19:41 horas

Processo inicial poderá ser realizado virtualmente; aulas começam dia 3 de fevereiro

Sul Fluminense – Está aberta a campanha de matrículas e rematrículas da Escola Firjan Sesi de 2021 para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. A novidade este ano é que o processo inicial poderá ser realizado virtualmente pelo site da Escola Firjan Sesi (www.escolafirjansesi.com.br/matriculas).

No site, os pais vão cadastrar o interesse na matrícula e, em seguida, serão convidados, junto com os futuros alunos, para uma reunião de interação online com a equipe pedagógica, além de uma visita virtual à escola. O primeiro contato também pode ser através de uma reunião presencial e de uma visita guiada, respeitando os protocolos de segurança e distanciamento devido ao novo coronavírus.

De acordo com Giovanni Lima, gerente de Educação Básica da Firjan Sesi, partindo de uma perspectiva de acolhimento e aproximação, o objetivo é conversar com professores e conhecer a metodologia, os diferenciais e compreender o projeto da escola, que programou o reinício das aulas para 03/02/2021.

– Ninguém escolhe uma escola para o filho sem conhecer as pessoas que estão envolvidas, o projeto que está sendo desenvolvido e a proposta de educação que é defendida – afirma Giovanni, ao explicar a importância desse primeiro contato com a unidade.

Vale destacar que a matrícula precisa ser efetivada na unidade até a data limite referente a cada uma.

Foco

A Firjan Sesi tem escolas com foco no Ensino Fundamental e Ensino Médio, somando cerca de 8 mil alunos e 500 professores, distribuídos em 14 unidades. Segundo Regina Malta, gerente geral de Educação da Firjan, a proposta da escola vem se definindo no contexto de uma transformação profunda da sociedade e da indústria, que muitos caracterizam como a 4ª Revolução Industrial. Sendo assim, é uma proposta que se apoia na abordagem STEAM, na fundamentação científica associada à vocação tecnológica, com ênfase na engenhosidade e também no desenvolvimento da criticidade, da criatividade e na capacidade de inovação.

Ao longo das duas etapas do Ensino Fundamental, o trabalho se desenvolve com projetos inovadores nas áreas de matemática, leitura, artes, ciências humanas e naturais e culmina com o Ensino Médio associado a um curso técnico da Firjan Senai, consoante à vocação da instituição e da indústria.

Pensando a robótica como instrumento pedagógico, a Escola Firjan Sesi investe nesse diferencial para propor desafios, estimular a criatividade e desenvolver a capacidade de solucionar problemas. O trabalho com a robótica envolve pesquisa, exploração da tecnologia e programação.

As atividades maker são essenciais para a abordagem integrada de ciências, artes e tecnologia, e o programa Firjan Sesi Matemática associa gamificação, investigação e criticidade, para dar à matéria uma perspectiva instigante e desafiadora, com vistas a potencializar o desenvolvimento das competências lógico-matemáticas dos alunos.

Por outro lado, o projeto pedagógico visa o pleno desenvolvimento humano de seus estudantes, envolvendo aspectos cognitivos, afetivos e sociais, e a arte entra para potencializar a sensibilidade e a criatividade. “Com uma proposta educacional sólida, aliada a programas constituídos para desenvolver uma postura investigativa e de formação de espírito crítico, a Escola Firjan SESI desenvolve atividades e projetos que personalizam a experiência de aprendizagem dos estudantes, de acordo com cada etapa de ensino”, explica Giovanni Lima, gerente de Educação Básica da instituição.

Além disso, contribuindo de forma diferenciada para a formação integral do aluno, o Curso Técnico da Firjan Senai, que acontece em paralelo ao Ensino Médio, amplia as possibilidades de escolha de futuro, favorecendo a inserção no mundo do trabalho ou o acesso ao ensino superior.

Esse nível, especificamente por sua afinidade direta com o foco da indústria, integra a oferta gratuita da Firjan Sesi Senai. Nos próximos meses será lançado o edital de acesso, preferencialmente para dependentes de industriários, considerando o critério de baixa renda, conforme exigência do Regulamento do SESI e Regimento do Senai.

Calendário

Matrículas novas: De 03/11/2020 até 31/03/2021, com exceção das escolas com vagas ociosas atualmente, que já poderão realizar as matrículas novas a partir de 05/10/2020.