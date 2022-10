Especialista defende marketing inclusivo

Matéria publicada em 27 de outubro de 2022, 17:55 horas

Estratégia serve para unir as diferenças e alcançar melhores resultados

São Paulo – A diversidade é o motor da sobrevivência e cada vez mais segmentos sociais e empresariais constatam que é preciso unir as diferenças para alcançar melhores resultados. Pesquisa mundial da Salesforce, companhia de gestão de relacionamento, aponta que 90% dos consumidores acreditam que cabe às empresas tornar o mundo um lugar melhor.

De olho na humanização de marcas, a WSI desenvolveu uma metodologia de Comunicação e Marketing Inclusivos, que alinha as ações de marketing e comunicação às práticas de DE&I – Diversidade, Equidade e Inclusão, cada vez mais adotadas por empresas de todos os portes no mercado. Empresas comprometidas com a inclusão são 11 vezes mais inovadoras e têm colaboradores seis vezes mais criativos.

Na Comunicação e Marketing Inclusivos, a empresa procura considerar uma abrangência total de públicos, incluindo setores minorizados por aspectos culturais e religiosos, étnicos, questões de gênero, etários e pessoas com deficiência.

Para falar sobre o assunto, e principalmente nessa metodologia de Comunicação e Marketing, entrevistamos o especialista em marketing digital e responsável pela operação no Rio de Janeiro da consultoria WSI, Marcelo Herskovits.

DIÁRIO DO VALE: Com a pandemia muitos setores passaram a funcionar no formato digital. Quais as principais estratégias para alavancar os negócios também no ambiente virtual?

MARCELO: Desde 2020 com o início da pandemia percebemos uma aceleração de 3 a 5 anos no grau de digitalização das empresas. Muitos empresários precisaram definir novas estratégias no digital. A quantidade de estratégias que existem é incontável. É importante fazer um planejamento estratégico para as empresas identificarem quais são suas fortalezas e fraquezas e a partir disso definir as ações.

DV: Quais erros cometidos por empresários na tentativa de impulsionar os negócios sem estratégias no digital?

MARCELO: Planejar é fundamental quando você passa por uma transformação de negócio e mercado, quando isso não acontece, ocorrem erros. Os casos mais clássicos: impulsionar as vendas sem ter estoque; não ter capacidade de entrega; não considerar todos os custos inseridos na cadeia de financiamento. Um exemplo seria as plataformas de entrega em que o comissionamento é muito alto. A pessoa pode até vender muitas refeições, mas não tem lucro, ou seja, fica girando estoque sem conseguir repor levando as empresas a prejuízos e algumas vezes até “quebrar”.

DV: O que é marketing digital inclusivo?

MARCELO: Marketing digital inclusivo é uma forma de se comunicar, atingindo o mercado que inclua todos de forma igual. Vem de uma evolução da experiência do cliente, da jornada do cliente. Procura levar em conta tanto questões da comunicação como da acessibilidade contemplando os mais variáveis públicos. Independe de questões ligadas a raça, credo, orientação sexual ou qualquer aparência física.

DV: E para os pequenos empresários como isso se aplica?

MARCELO: Marketing inclusivo se aplica a empresas de todos os portes: pequenas, médias e grandes. Parte do princípio básico de pensar sempre no cliente de maneira ampla. É muito mais um valor, cujas ações do dia a dia precisam sustentar. Para se ter esse tipo de comunicação, por exemplo, precisa de uma linguagem empática, sem ser agressiva e ofensiva.

DV: É possível dar dicas para ter uma comunicação inclusiva na internet e atender todos os públicos?

MARCELO: Um passo importante é tratar de seus canais digitais de forma inclusiva. Deve compreender postagens em redes sociais e blogs com uso de termos respeitosos a todos. Incluir #PraCegoVer ou #PraTodosVerem seguido da descrição da imagem; editar o nome do arquivo de imagem de forma que seja compreensível; aproveitar datas comemorativas para promover a inclusão cultural; oferecer legendagem de vídeos com audiodescrição e usar intérprete de libras nos vídeos.