Vassouras faz história com primeira exportação de gado vivo do RJ

Vassouras – O município de Vassouras protagonizou um marco histórico para a agropecuária fluminense com ao embarcar a primeira exportação de gado vivo realizada a partir do solo estadual. Nesta quinta-feira (7), 1.700 animais originários do Rio de Janeiro, Roraima, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins foram embarcados rumo à Turquia, em operação que seguiu rigorosos protocolos sanitários acompanhados pela Defesa Agropecuária e pelo Ministério da Agricultura.

Para o secretário de Agricultura do estado, Dr. Flávio, a iniciativa é um passo importante para valorizar os produtores locais e diversificar o mercado. “Essa exportação histórica coloca o Rio de Janeiro em uma nova rota de negócios agropecuários, aumentando a competitividade dos nossos produtores. É o reconhecimento da qualidade genética do nosso rebanho e também da eficiência que o estado oferece. Essa conquista é fruto de um trabalho árduo que vem sendo realizado pela nossa equipe de Defesa Agropecuária”, afirmou.

Além do impacto econômico direto, a operação abre espaço para investimentos futuros em genética animal e certificações sanitárias, fortalecendo a cadeia produtiva para atender às exigências internacionais.

Ludimila Gaspar, auditora Fiscal Federal Agropecuária e chefe de Serviço de Fiscalização do Ministério da Agricultura, ressaltou o avanço representado pela operação: “A participação do estado do RJ no comércio internacional de bovinos vivos representa um avanço para pecuária fluminense. O Serviço Veterinário Oficial mobilizou-se para apoiar e garantir o sucesso da operação. Comemoramos o primeiro embarque, acumulando experiências e a satisfação do dever cumprido em prol do estado do Rio.”

Com um rebanho de 2,7 milhões de cabeças, o Rio de Janeiro intensifica sua presença no mercado de bovinos vivos. Esta foi a primeira exportação autorizada a partir de um Estabelecimento Pré-embarque (EPE) localizado no estado.

O produtor rural e proprietário da fazenda Gironda, Paulo César, destacou o significado do feito para a região. “Considero um marco histórico para o Rio de Janeiro. Com esse processo, mostramos a força do nosso agro, gerando receita para caminhoneiros, pecuaristas da região e toda a cadeia que envolve a pecuária. Isso também fortalece a arrecadação estadual e leva o nome do nosso estado para o mundo, colocando o Rio de Janeiro como referência da produção de proteína animal.”