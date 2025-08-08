sexta-feira, 8 agosto 2025
Vassouras faz história com primeira exportação de gado vivo do RJ

Mais de 1.000 animais embarcados para Turquia marcam entrada do estado no mercado internacional de carne bovina

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Vassouras – O município de Vassouras protagonizou um marco histórico para a agropecuária fluminense com ao embarcar a primeira exportação de gado vivo realizada a partir do solo estadual. Nesta quinta-feira (7), 1.700 animais originários do Rio de Janeiro, Roraima, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins foram embarcados rumo à Turquia, em operação que seguiu rigorosos protocolos sanitários acompanhados pela Defesa Agropecuária e pelo Ministério da Agricultura.

Para o secretário de Agricultura do estado, Dr. Flávio, a iniciativa é um passo importante para valorizar os produtores locais e diversificar o mercado. “Essa exportação histórica coloca o Rio de Janeiro em uma nova rota de negócios agropecuários, aumentando a competitividade dos nossos produtores. É o reconhecimento da qualidade genética do nosso rebanho e também da eficiência que o estado oferece. Essa conquista é fruto de um trabalho árduo que vem sendo realizado pela nossa equipe de Defesa Agropecuária”, afirmou.

Além do impacto econômico direto, a operação abre espaço para investimentos futuros em genética animal e certificações sanitárias, fortalecendo a cadeia produtiva para atender às exigências internacionais.

Ludimila Gaspar, auditora Fiscal Federal Agropecuária e chefe de Serviço de Fiscalização do Ministério da Agricultura, ressaltou o avanço representado pela operação: “A participação do estado do RJ no comércio internacional de bovinos vivos representa um avanço para pecuária fluminense. O Serviço Veterinário Oficial mobilizou-se para apoiar e garantir o sucesso da operação. Comemoramos o primeiro embarque, acumulando experiências e a satisfação do dever cumprido em prol do estado do Rio.”

Com um rebanho de 2,7 milhões de cabeças, o Rio de Janeiro intensifica sua presença no mercado de bovinos vivos. Esta foi a primeira exportação autorizada a partir de um Estabelecimento Pré-embarque (EPE) localizado no estado.

O produtor rural e proprietário da fazenda Gironda, Paulo César, destacou o significado do feito para a região. “Considero um marco histórico para o Rio de Janeiro. Com esse processo, mostramos a força do nosso agro, gerando receita para caminhoneiros, pecuaristas da região e toda a cadeia que envolve a pecuária. Isso também fortalece a arrecadação estadual e leva o nome do nosso estado para o mundo, colocando o Rio de Janeiro como referência da produção de proteína animal.”

 

 

 

 

