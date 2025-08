Estado do Rio já soma mais de 1,3 milhão de turistas estrangeiros em 2025

Estado do Rio – Um número positivo que não para de crescer: o turismo no Rio de Janeiro. O Estado está acima da média de crescimento nacional na chegada de turistas neste ano, tendo recebido 1.324.515 visitantes estrangeiros entre os meses de janeiro e julho, o que representa um aumento de 52,5%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Até julho de 2024, o número de chegadas havia sido 868.370. E não para por aí. Somente no mês de julho deste ano, o estado recebeu 170.481 visitantes, o que representa um aumento de 58% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram 108.090 turistas. Os dados são da Embratur com a Polícia Federal e o Ministério do Turismo e estão disponíveis no Portal de Dados da Agência.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, diz que os recordes destacam a importância do Rio de Janeiro para o turismo internacional no Brasil.

“O Rio está mostrando para o mundo que é muito mais do que seus marcantes cartões-postais, e por isso lidera o crescimento do turismo em nosso país. A atuação da Embratur tem sido decisiva para reposicionar a imagem do Rio no exterior, mostrando ao mundo um Rio que também é ecoturismo, é cultura de periferia, é afroturismo, é um interior com muito charme e autenticidade”, disse Freixo. “Cada turista que chega movimenta a economia, da hotelaria aos pequenos empreendedores, do guia turístico ao ambulante, do restaurante à produção cultural. Estamos vivendo um novo ciclo para o turismo brasileiro, e o Rio é símbolo dessa transformação. Mais do que receber visitantes, estamos construindo um país que valoriza sua cultura para crescer com justiça social e desenvolvimento sustentável”, completou o presidente da Embratur.

Brasil segue crescendo

O turismo internacional no Brasil segue em forte ascensão. Entre janeiro e julho de 2025, o país recebeu 5.952.254 turistas estrangeiros, um recorde histórico que representa um crescimento de 47,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O número impressiona: equivale a duas vezes a população inteira do Distrito Federal, atualmente estimada em 2.982.818 habitantes. Somente no mês de julho, o Brasil contabilizou 620.143 chegadas internacionais, um avanço de 41,9%, ou seja, 183 mil turistas a mais, quando comparado com julho de 2024. A alta reflete o fortalecimento da imagem do país como destino turístico e os esforços conjuntos para a promoção do Brasil no exterior.