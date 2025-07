Estado do Rio lidera ranking nacional de mulheres empreendedoras

Estado do Rio – O estado do Rio de Janeiro lidera o ranking nacional de mulheres empreendedoras. Dados do Sebrae Rio apontam que 39% dos negócios fluminenses são comandados por mulheres — índice superior à média brasileira, que é de 34%.

Para valorizar essa conquista e incentivar novas oportunidades, o Sebrae Rio Summit vai dedicar um dia inteiro à pauta feminina. A abertura contará com a Caravana Sebrae Delas, que oferece apoio, orientação e acesso facilitado ao crédito por meio da garantia de até 100% do FAMPE (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas), em operações com instituições financeiras parceiras.

Além da caravana, representantes da AgeRio, Sicredi, Sicoob, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil estarão presentes para orientar as participantes sobre investimentos e linhas de financiamento para seus negócios.

O primeiro dia do evento contará com especialistas e personalidades como Giovanna Antonelli, Joyce Trindade, Fabiana Fuchs, André Corrêa, Manu da Peixaria, Andrea Drummond, Mafoane Odara, Natália Beauty, Valéria Valenssa, Taiana Jung, Vivian Moraes, Ana Minuto, Flora Alves e Pedro Consorte. Eles abordarão temas como desafios do empreendedorismo feminino, tendências de mercado, estratégias de comunicação e saúde mental.

Sebrae Rio Summit

Gratuito e com foco em tendências e capacitação de empreendedores e futuros empresários, o Sebrae promove o Sebrae Rio Summit, evento inédito sobre empreendedorismo que acontece de 21 a 25 de julho no ExpoRio. As inscrições podem ser feitas em: https://sebraeriosummit.com.br.

A programação do evento, que já tem mais de 40 mil inscritos, será dividida em temas estratégicos ao longo dos cinco dias. Segunda-feira será voltada ao empreendedorismo feminino; terça, à Geração Z e educação empreendedora; quarta, às finanças e cooperativismo; quinta, à inteligência artificial; e sexta-feira, à inovação jurídica.