Estado do Rio lidera ranking nacional de serviços digitais

Estado do Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro alcançou o topo do ranking nacional de inovação na oferta de serviços públicos digitais, conquistando o 1º lugar na categoria mais disputada do Índice de Ofertas de Serviços Públicos Digitais da ABEP-TIC — um dos mais importantes instrumentos de avaliação da digitalização no país. O anúncio foi feito durante o Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (SECOP), nesta quarta-feira (6), em Brasília.

Cidades como Volta Redonda, Resende e Angra dos Reis estão entre as beneficiadas pela expansão do Programa RJ Digital Municípios, que já conta com a adesão de cerca de 70% das cidades do estado. Segundo o governador Cláudio Castro, com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-RJ), esses municípios passaram a contar com processos administrativos mais eficientes, sustentáveis e transparentes.

Além da liderança na categoria de inovação, o Rio de Janeiro também se manteve, pelo terceiro ano consecutivo, entre os três primeiros colocados no ranking geral.

“A transformação digital é um pilar da nossa gestão e o Rio de Janeiro segue sendo protagonista desse movimento no Brasil. Esse reconhecimento é resultado de um trabalho sério e contínuo para colocar o cidadão no centro das políticas públicas. Nosso portal reúne mais de 2 mil serviços, que podem ser acessados pelo celular sem que seja necessário sair de casa. É nessa transformação que eu acredito: que inclui, integra e facilita a vida do cidadão”, afirmou o governador Cláudio Castro, que participou da cerimônia de abertura do evento.

A conquista do prêmio se deve ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado de Transformação Digital e pelo Proderj para consolidar o estado como referência nacional em governo digital e modernização dos serviços públicos.

Para o secretário de Transformação Digital, Feu Braga, a conquista reflete a maturidade da estratégia digital fluminense.

“Trabalhamos com foco em resultados reais para a população, integrando órgãos e políticas públicas de forma a gerar impacto concreto. Ser reconhecido por três anos seguidos mostra que estamos no caminho certo”, declarou.

Já o presidente do Proderj, Lucio Camilo, destacou o papel técnico da equipe.

“Esse prêmio é fruto de um esforço conjunto, com soluções digitais inovadoras, interoperabilidade e atendimento de qualidade. O SECOP foi mais uma oportunidade de mostrar que o Rio está na vanguarda da transformação digital no setor público”, afirmou.

Estado digital

Em 2021, o estado do Rio de Janeiro ocupava a 16ª posição no ranking nacional de ofertas de serviços públicos digitais. Com inovações e investimentos em tecnologia, ocupa atualmente o 3º lugar no índice geral.

Entre as inovações lançadas neste período está o Aplicativo RJ Digital, que oferece mais de 2 mil serviços públicos na palma da mão. Já o sistema da ouvidoria, o OuvE-RJ, recebeu mais de 140 mil atendimentos. Outro avanço importante é o Portal de Dados Abertos, que disponibiliza, com acesso gratuito, dados sobre segurança pública, educação, saúde e assistência social.