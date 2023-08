Estado do Rio produz 73% do gás natural do país, aponta Castro 

Estado do Rio – O governador Cláudio Castro participou nesta terça-feira (15), do Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade (FITS Energia). No evento, que ocorreu na sede da Sebrae Rio, foram discutidos programas e políticas de transição energética no processo de produção e oferta de serviços sustentáveis. Importantes nomes do setor de energia participaram, como o Secretário Estadual de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, a diretora executiva do FITS, Lúcia Martins e o diretor superintendente do Sebrae Rio, Antônio Alvarenga.

– O Rio de Janeiro voltou a ser reconhecido pelo seu crescimento. Hoje temos o segundo maior parque fabril do país, atividade essencial e estratégica para alavancar a economia nos mais diversificados segmentos. Além disso, estamos caminhando para ser referência na transição energética: 73% da produção do gás natural do Brasil vem do nosso estado. Esse encontro é essencial para que possamos transformar debates em excelentes ações – declarou o governador Cláudio Castro.

O fórum gratuito teve quatro painéis temáticos. O primeiro abordou o petróleo como vocação do Estado do Rio de Janeiro. O segundo discutiu a importância do gás natural como combustível da transição. O terceiro painel trouxe informações sobre o Biometano como vetor de descarbonização. E para fechar o dia, foram discutidos os desafios da implantação de usinas eólicas offshore e da produção de hidrogênio.

– Energia e economia do mar são dois temas que estão cada vez mais presentes nos debates. O Rio de Janeiro trabalha na descarbonização da matriz energética, somos reconhecidos como grande potência nacional e internacional. Em encontros como esse, aproximamos o poder Executivo de quem, de fato, conhece as necessidades do setor, possibilitando o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes e direcionadas – afirmou o secretário de estado de Energia e Economia do Mar e presidente do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Minas e Energia, Hugo Leal.

Durante o evento, Cláudio Castro destacou que o Rio de Janeiro é o segundo maior produtor de biogás do país, o primeiro em biometano e que ocupa a segunda posição no ranking nacional de geração solar fotovoltaica. E ainda enfatizou que 35% de toda exportação de petróleo do Brasil ocorre no Porto do Açu.

– O Rio está se tornando a capital verde do país. Estamos atraindo investidores, e a prova disso é que temos o maior complexo portuário e industrial privado de águas profundas da América Latina. O Porto do Açu já possui projetos em hidrogênio verde, energia solar e eólica offshore, além de ser considerado porta de entrada para os investimentos sustentáveis do Brasil – explicou, destacando a potencialidade energética do Rio de Janeiro.

O FITS Energia já realizou 10 edições nos últimos cinco anos, atraindo mais de 20 mil participantes e contando com a presença de 489 palestrantes renomados do Brasil e do exterior. O evento é considerado crucial para debater e avançar as áreas de energia, inovação e sustentabilidade do estado.

– O Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade é de grande importância para o fomento da inovação e da tecnologia, com atenção ao processo produtivo, à competitividade, ao empreendedorismo, à educação e ao desenvolvimento sustentável em suas três dimensões: ambiental, econômica e social. O FITS 2023 cria um ambiente para tratarmos dos desafios e oportunidades à luz do cenário global relacionados a essas questões – disse o diretor-superintendente do Sebrae Rio, Antônio Alvarenga.