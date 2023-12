Estado tem Região 2.873 oportunidades de trabalho no Sine

Sul Fluminense – O Sine tem 34 vagas em aberto com remunerações que variam de um a dois salários mínimos (R$ 1.320 a R$ 2.640) como a de faxineiro, em Valença, operador de caixa, em Volta Redonda, e estoquista, em Barra Mansa, entre outros. Está sendo ofertada, também, uma oportunidade para o município de Volta Redonda, na função de motorista de caminhão. A remuneração pode chegar a R$ 3.960 e experiência anterior é uma exigência.

No Estado do Rio todo, a oferta é de 2.873 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz no Estado do Rio. São 1.327 vagas para quem busca trabalho e 1.546 chances para quem ainda está terminando os estudos. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza as posições através dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), enquanto os estágios e oportunidades para jovem aprendiz são fruto de parceria com a Fundação Mudes e Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

As vagas de emprego estão localizadas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio de Janeiro, distribuídas, principalmente, pelos setores de Serviços (65,5%) e Comércio (34,5%). Existem boas chances para quem nunca trabalhou, com salários de R$ 2.640, tais como empacotador de supermercados (28 vagas), em Marechal Hermes, estoquista (10 vagas) em Copacabana, e operador de caixa (5 vagas) em Nova Iguaçu.

A região com maior número de vagas é a Metropolitana, com 854 chances, 210 das quais exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Para esse segmento há, por exemplo, 25 oportunidades de pedreiro, sem experiência, 10 de eletricista, com experiência exigida, e 10 de auxiliar de mecânico de refrigeração, também com experiência. Todas são para atuação na Barra da Tijuca e com salários de até R$ 2.640. O maior salário para PcD (R$ 3.960) é para a vaga de assistente de logística, em Jacarepaguá, cujos requisitos são Ensino Médio completo e experiência.

Nessa mesma região há várias outras oportunidades com remuneração que pode chegar a R$ 2.640 (dois salários mínimos), tais como recepcionista, operador de empilhadeira, faxineiro, entre outros. Existe também uma vaga para gerente de supermercado, no Centro do Rio, com salário de até R$ 5.280.

As 436 vagas da região Serrana são para Teresópolis e oferecem de um a dois salários mínimos. Quem tem experiência como motorista de caminhão pode se candidatar a uma das 10 oportunidades oferecidas no bairro de Bonsucesso, sem necessidade de qualquer tipo de escolaridade.