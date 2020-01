Estaleiro Brasfels abre cadastro de currículos para retomada da construção de sondas

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 11:10 horas

Angra dos Reis – O Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis confirmou nesta segunda-feira, dia 06, que o Estaleiro Brasfels está captando currículos para formar um banco de dados com profissionais, que devem atuar na construção de duas sondas.

A expectativa é que os trabalhos nas sondas DRU 1 e DRU 2 – paralisados desde 2016 – sejam retomados ainda no primeiro semestre de 2020. Neste sentido, estão sendo recolhidos dados de trabalhadores das seguintes áreas: pintura, mecânica, estrutura, comissionamento e reparo.

De acordo com o sindicato, o estaleiro voltou a contratar desde o ano passado, mas em ritmo lento. Da mesma maneira, o órgão representante dos trabalhadores afirmou que não há uma data certa para que esse processo de retomada dos empregos ganhe força, dependendo da definição sobre as duas sondas. Essas discussões se arrastam desde 2017, quando a empresa Sete Brasil, responsável pelos dois equipamentos, mergulhou em uma profunda crise econômica e paralisou os contratos.

Na época, Angra dos Reis foi duramente afetada do ponto de vista econômico, com milhares de demissões no estaleiro.

Atualmente, o Brasfels conta com cerca de 1,2 mil funcionários.