Evento de negócios movimenta 250 participantes em Volta Redonda

Volta Redonda – Realizado pela FACERJ e pelo Sebrae Rio, o Conecta Volta Redonda & Barra Mansa reuniu mais de 50 empresas e 250 participantes nesta quarta-feira (27), na sede da Aciap-VR.

O evento começou com a Rodada de Negócios, em uma dinâmica de apresentações rápidas e networking. O gestor do Sebrae Rio, Glauco Nunes, orientou o público que participou da rodada: “Cada empresa tem 2 minutos para apresentar produtos/serviços, trocar contatos e fazer networking com potenciais clientes, fornecedores e/ou parceiros. Aproveitem!”.

Na sequência, foram realizados diversos painéis setoriais. A abertura institucional, apresentada pelo presidente da FACERJ, Robson Carneiro, contou com a presença de Rodrigo Machado, chefe de gabinete da presidência do CREA; dr. Vitório Moscon Pimentel, presidente da Unimed Volta Redonda; Anna Carolina Cardoso, superintendente de Rede da Caixa Região Sul Fluminense; e Maycon Abrantes, presidente da Aciap-VR.

Carneiro destacou o objetivo do evento: “O propósito do Conecta é conectar, integrar o pequeno e grande na mesa. Pela primeira vez contamos com a presença da CSN no evento. É uma honra para nós”.

Ele reforçou a importância da edição na região: “Foi um dia incrível, muita rodada de negócios, com grandes painéis. Tenho certeza que marcou a cidade de Volta Redonda junto com Barra Mansa. Quero agradecer à Associação Comercial de Barra Mansa, à Associação Comercial de Volta Redonda e ao nosso querido Wagner Abrantes. Aproveito para convidar todos para o Conecta Maricá, no dia 2 de setembro”.

João Leal, superintendente de Portos, Terminais e Assuntos Nucleares da Seenemar, lembrou a trajetória do projeto: “Chegamos à sexta edição do Conecta, aqui em Volta Redonda, depois de termos iniciado nossa trajetória no ano passado, em Barra Mansa, na Flumisul. Também subimos a serra com a edição de Nova Friburgo e fechamos o ano em Campos dos Goytacazes. Este ano, já patrocinados pelo Sebrae, iniciamos em Teresópolis, depois em Guapimirim e Magé, a primeira edição conjunta entre duas cidades, como agora, Volta Redonda e Barra Mansa. Como diz nosso presidente Robson Carneiro: é só o começo”.

O Conecta Volta Redonda & Barra Mansa foi realizado pela FACERJ e pelo Sebrae, com patrocínio do Governo Federal, Caixa Econômica Federal, Sistema OCB/RJ | SESCOOP/RJ, CREA-RJ – O engenheiro do Rio de Janeiro, BYD, Pellon & Associados Advocacia. Contou ainda com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Governo do Estado do Rio de Janeiro, UNISUAM, CACB, Aciap-BM e Fecomércio RJ.