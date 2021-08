Evento fomenta turismo na Região do Vale do Café

Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 11:11 horas

Vassouras – A abertura oficial da segunda edição do ProCap (Programa de Capacitação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro), acontece nesta segunda-feira, 9, às 15h, no Centro de Convenções da Universidade de Vassouras. O evento segue até o dia 15 de agosto e objetiva promover a capacitação, atualização, promoção e venda do destino Vale do Café e seus atrativos turísticos às agências de viagens.

A iniciativa conta com o comprometimento do CITVALE (Conselho Regional de Turismo do Vale do Café), parceria da Fecomércio RJ e apoio da SeTur-RJ, TurisRio, secretarias de turismo dos municípios integrantes do Vale do Café, entidades privadas da região como a Sicomércio, CONTUR Valença, COMTUR Vassouras, ACIVA, ACIAV, ACIAP, C&VB, Universidade de Vassouras, CIETH, ABAV-RJ, BITO, viações útil, Bell TUR, a Pedro Antônio Turismo e grande maioria do segmento da hotelaria e empresários locais.

Estarão presentes à cerimônia Paulo Michel, presidente da ABIH-RJ; Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro; Bella Santos, presidente do Conselho Regional de Turismo do Vale do Café (CitVale); Severino Dias, prefeito de Vassouras; Rosi Farias, vice-prefeita de Vassouras; Wanderson Farias, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras; Marcos Torres, presidente do Sicomércio em Vassouras, Valença e Rio das Flores; Sergio Ricardo, presidente da TurisRio; deputada estadual Alana Passos, presidente da Comissão de Turismo da Alerj; deputada estadual Adriana Balthazar, vice-presidente da Comissão de Turismo da Alerj; deputado federal Otavio Leite; deputado federal Luiz Antonio Corrêa; Fernandinho Graça, prefeito de Valença; Miguel Barbosa de Freitas, secretário de Turismo de Piraí; Marcos Simas, secretário de Turismo de Arraial do Cabo; Alessandro Fonseca, secretário de Turismo de Miguel Pereira; Aline Gouvea de Souza, secretária de Turismo de Pinheiral; Claudia Elias, secretária de Turismo de Rio Claro; Aderly Valente, secretário de Turismo de Rio das Flores; Hélio Suzano, secretário de Turismo de Valença; e Anderson Coelho, vice-prefeito e secretário de Turismo de Paraíba do Sul.