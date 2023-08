Expectativa dos empresários do comércio sobe pelo terceiro mês consecutivo, segundo pesquisa do IFec RJ

País

A expectativa do comércio subiu pelo terceiro mês consecutivo, segundo sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), feita com 253 empresários do estado do Rio, entre os dias 02 e 15 de agosto. A pesquisa mostra que o índice geral ficou em 106,7 pontos, contra 104,9 de julho e 103,1 de junho.

O indicador de situação presente também subiu em relação aos dois últimos meses. A situação presente ficou em 85,4 pontos. Em julho ficou em 82,8, enquanto em junho em 80,0 pontos. O índice foi puxado pelos negócios, com 92,5 pontos.

O indicador de situação futura também apresentou elevação pelo terceiro mês consecutivo, ficando em 120,9 pontos, contra 119,6 de julho e 118,5 de junho. A situação futura foi puxada pela demanda, com 125,5 pontos.

Serviços

A pesquisa do IFec RJ mostrou que no setor de serviços a expectativa dos empresários também aumentou pelo segundo mês consecutivo. O índice geral ficou em 106,6 pontos, contra 104,3 de julho e 103,4 pontos em junho.

Os indicadores de situação presente e futura também subiram. O presente pulou de 81,2 (junho) para 81,6 (julho) e agora está em 84,3 pontos. A situação futura subiu de 118,2 (junho) para 119,4 (julho), ficando em 121,5 pontos neste mês. Os negócios e a demanda foram os responsáveis pela alta do índice.

Os negócios na situação presente apresentaram elevação de 84,6 pontos na sondagem do mês passado para 88,4 em agosto. Na situação futura, o destaque foi a demanda, que pulou de 121,9 pontos em julho para 124,9 na mais recente sondagem.

Sobre a Fecomércio RJ

